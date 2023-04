Plotseling moeten Amir en zijn buren voor honderden euro’s aan parkeerboetes betalen: ‘Dit is bizar’

Met video Dit zijn alle auto's uit de ‘schuur­vondst’ in Dordrecht

Het was misschien wel het meest spectaculaire autonieuws in tijden: de enorme ‘schuurvondst’ in Dordrecht. Daar werden onlangs ruim 200 klassieke auto’s van één verzamelaar ontdekt. In mei gaan ze onder de hamer. Veilinghuis Classic Car Auctions heeft de te veilen auto’s nu op een rijtje gezet.