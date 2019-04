Politie achtervolgt straatracer met 190 km/u en wordt vervolgens zelf ingehaald

Fiat flirt met Peugeot, Citroën en Opel

1 april De autofabrikanten PSA (Peugeot, Citroën, Opel) en Fiat Chrysler zijn in gesprek over een Europese samenwerking. De twee automakers willen onder meer gezamenlijk investeren in elektrische auto’s, schrijft persbureau Bloomberg op basis van gesprekken met ingewijden. De Fransen en het Italiaans-Amerikaanse bedrijf hebben al verkennende gesprekken gevoerd.