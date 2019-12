Politie Dubai gaat rijden in de Tesla Cybertruck

VRAAG & ANTWOORD Auto in de war door verloop­stek­ker bij de trekhaak?

1 december Vorig jaar kocht ik een Peugeot 2008 met trekhaak met 12-polig stopcontact. Aangezien mijn fietsendrager een 7-polige stekker heeft, kocht ik een verloopstekker. Die is er nu permanent ingestoken en dat is volgens de monteur van mijn Peugeot-dealer niet verstandig. Volgens hem denkt de software van de auto dat er een aanhanger of fietsendrager achter de auto hangt. De software zou hierdoor ontregeld kunnen worden, met hoge reparatiekosten als gevolg. Klopt dat? —Dré van Kemenade