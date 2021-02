Politie haalt veertig supersportwagens tegelijk van de weg

Deze auto is letterlijk oogverblin­dend en werd daarom van de weg gehaald

14 oktober De politie in het Duitse Düsseldorf heeft gisteren een glimmende goudkleurige auto van de weg gehaald. Volgens de agenten is de wagen te felgekleurd om deel te nemen aan het verkeer. Het is niet voor het eerst dat dit soort letterlijk oogverblindende bolides in beslag wordt genomen.