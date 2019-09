Politie houdt Amish-koets aan met bierkrat en ingebouwde gettoblaster

De Amish is een vredig en gelovig volk dat niet drinkt en geen elektriciteit gebruikt. Joe Dragovich, de plaatsvervangend sheriff van Trumbull County in North Bloomfield was dan ook verbaasd toen hij op straat een verdwaalde Amish-koets vond. Op de bank stond een aangebroken krat bier. Nog merkwaardiger was dat de wagen was voorzien van een enorm, zelfgemaakt geluidssysteem in de achterwand. Dat meldt de zender Fox8.