Politie jaagt met drones op hardrijders en bumperklevers

In steeds meer Europese landen zet de politie drones in om automobilisten te betrappen op te hard rijden of roekeloos rijgedrag. Na Frankrijk kiezen nu ook politiekorpsen in Spanje en Groot-Brittannië voor verkeerstoezicht vanuit de lucht.

In Frankrijk gebruikt de politie al twee jaar drones om automobilisten te betrappen op bumperkleven of het inhalen op trajecten waar een inhaalverbod geldt. De politie in Bordeaux zegt soms tot wel 20 automobilisten per uur op de bon te kunnen slingeren dankzij de drones.

In Spanje vliegen sinds vorige maand drie drones met camera's met hoge resolutie over de wegen van de Canarische Eilanden. Binnenkort zullen er ook drones in andere delen van het land worden ingezet: de Spaanse autoriteiten hebben inmiddels 20 nieuwe drones besteld. Volgens het Spaanse directoraat-generaal voor het Verkeer bestuurt één politieagent de drone, terwijl een andere de beelden bekijkt van te hard rijden, gevaarlijke inhaalmanoeuvres, het gebruik van een smartphone achter het stuur of het niet dragen van de gordel.

Londen

Ook de Metropolitan Police in Londen heeft sinds vorige week drones in de lucht. Daar wordt de UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ingezet tegen gevaarlijk rijgedrag, zoals straatraces, en volgens de politie is het beslist niet de bedoeling om op alle snelheidsovertreders te jagen. Zodra een gevaarlijk rijdende automobilist door de drone is gesignaleerd, worden de data en eventueel beelden daarvan overgedragen aan politieagenten op de grond, waarna zij de bestuurder staande kunnen houden.

De Aeryon Skyranger drone die het Londense politiekorps inzet kost 87.000 euro en is uit te rusten met nachtzichtcamera’s en zoomlenzen. Hij kan zowel op lage als grote hoogte vliegen. Dit type drone is oorspronkelijk ontwikkeld voor inzet in oorlogsgebieden in het Midden-Oosten en wordt door het leger van 20 landen overal ter wereld gebruikt. Britse automobilistenclubs zeggen zich er dan ook over te verbazen dat militaire technologie nu wordt ingezet tegen automobilisten. De politie denkt daar anders over. ,,We richten ons hiermee vooral op gevaarlijke bestuurders die hun eigen en andermans leven op het spel zetten‘’, benadrukte Andy Cox, het hoofd van de wegen- en verkeerseenheid van de Londense politie tegenover dagblad The Guardian.

Helikopters