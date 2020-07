Politie neemt rijdend zwembad van Youtuber in beslag

De influencer, met 469.000 abonnees, nam zelf plaats in het onorthodoxe zwembad terwijl hij een video voor zijn YouTube-kanaal opnam. Het ritje bleek van korte duur. Een bezoekje aan de McDrive verliep nog gesmeerd, maar even later spotte de politie het voertuig.

Erg grappig

Van Boggelen, die vaker video’s opneemt in markante auto’s, mocht met zijn gezelschap in eerste instantie geen meter verder rijden. Het viertal kreeg een boete aan de broek omdat er geen gordels werden gedragen. Daarna stond de politie toch nog toe dat ze nog 100 meter verder reden om hun Ka-brio op eigen terrein neer te zetten. ,,Ze zeiden dat het superdom is wat we hebben gedaan. Ja, dat weten we, maar we vonden het erg grappig.”