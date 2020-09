Politie op zoek naar stenengooiers die meermalen grote tegels op de weg achterlaten

Een 50-jarige inwoner van Wilnis, die om privéredenen niet met zijn naam op deze nieuwssite wil, reed afgelopen vrijdag rond 21.30 uur over de N212. De man komt uit de richting van Vinkeveen en is net de eerste rotonde richting Wilnis gepasseerd. Vlak voor de tweede rotonde ter hoogte van de begraafplaats ziet hij iets op de weg liggen. ,,Ik dacht dat het karton was, maar opeens hoorde ik een gigantische klap. Ik zet de auto aan de kant en zag dat de weg achter mij bezaaid lag met beton.”

Op dat moment realiseerde de Wilnisser zich wat gebeurd was. Hij was met zijn wagen tegen een stapel stoeptegels, die op de weg lagen, aangereden. ,,Het moeten meerdere tegels zijn geweest. Met een steentje heb je nooit zoveel gruis. Je schrikt je rot. Welke onverlaten doen dit! Later besef je dat het allemaal erger hard kunnen aflopen. Want stel dat ik op de motor was of met een kleinere auto, dan was ik in de sloot beland en had ik het niet meer kunnen navertellen. De daders moeten gepakt worden.”

Gouden tip

In het weekend van 29 en 30 augustus overkwam een andere automobilist, eveneens een inwoner van Wilnis, hetzelfde, aldus de politie. Rond 00.30 uur reed deze 21-jarige bestuurder met zo’n 80 kilometer per uur over de Ir. Enschedeweg (N212) in de richting van Wilnis. In een flits ziet hij ook iets op de weg staan. Hij kan niet meer remmen. De man ziet na de crash kans zijn wagen in de berm te parkeren en ziet onder andere dat zijn achterband lek is. Midden op de weghelft liggen drie grote tegels. Het slachtoffer en de getuigen halen de tegels van de weg om te voorkomen dat andere automobilisten gevaar lopen.

De bestuurder belt even later de politie. Twee agenten gaan op de melding af en rijden over de N212. Net op tijd zien ook zij een steen rechtop de weg staan. Dank zij een noodstop lukt het hen ternauwernood het obstakel te vermijden. De politie gaat ervan uit dat de tegels in alle drie de gevallen met opzet op de weg zijn neergelegd. Ze roept op alert te blijven en verzoekt dringend iedereen die iets gezien heeft of iets weet zich te melden. Beide gedupeerde bestuurders uit Wilnis hebben op Facebook een beloning van 500 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.