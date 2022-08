Politie zoekt bestuurder die met ogenschijnlijke Formule 1-auto op snelweg Tsjechië rijdt

De politie in Tsjechië is op zoek naar de persoon die met een ogenschijnlijke Formule 1-auto over de snelweg reed. De auto werd gespot op de snelweg D4 in Tsjechië. Het is niet voor het eerst dat de auto werd gesignaleerd.

De racewagen werd een paar dagen geleden ontdekt op de snelweg D4 bij Príbram en Dobrís, zo’n 60 kilometer ten zuidwesten van Praag. In een video die op internet circuleert is te zien hoe de raceauto meerdere auto’s inhaalt via de linkerrijstrook.

Kimi Räikönen

Op het eerste gezicht lijkt het te gaan om een Formule 1-auto van Ferrari. Zowel de kleur als de logo’s, de sponsorstickers en het startnummer 7 van Kimi Räikönen duiden hierop. Er werden zelfs slicks op de auto gemonteerd. In feite is het echter een GP2-auto (nu Formule 2) uit de jaren 2008 tot 2010.

Qua prestaties doet zo'n GP2-bolide weinig onder voor een F1-auto. De motor van de formulewagen is maar liefst 612 pk sterk en de onbekende coureur laat de motor flink gillen. Het is echter niet bekend of hij zich aan de snelheidslimiet heeft gehouden. Het enige dat zeker is, is dat het niet zijn eerste rit op de snelweg is.

45-jarige eigenaar ontsnapte aan boete

In 2019 doken ook al berichten en video’s op over een snelwegrit van de GP2-auto. Ook op dat moment reed de bestuurder over de D4. Zoals Tsjechische media meldden kon de eigenaar van de raceauto wel worden geïdentificeerd, maar omdat de bestuurder een helm droeg kon niet met zekerheid worden vastgesteld dat hij ook daadwerkelijk achter het stuur zat.

Daardoor ontsnapte de 45-jarige eigenaar aan een boete van tienduizenden euro’s, omdat het logischerwijs niet legaal is om met de auto over de weg te rijden en hij dus geen kenteken heeft. Ook ditmaal doet de politie onderzoek, zo meldt RTL, maar het is afwachten of de politie dit keer meer succes zal hebben.

