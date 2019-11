Politieman dreigt met boete omdat vrouw borstvoeding geeft in auto

De vrouw besloot klacht in te dienen. ,,Mensen op zo’n manier behandelen, dat kan echt niet. Als moeder is het pijnlijk en shockerend om zo hard aangepakt te worden, enkel en alleen omdat je borstvoeding geeft.” Omdat de klacht maanden na de feiten nog steeds geen reactie opleverde, besloot het Brugse koppel een open brief te schrijven. Bij de federale politie benadrukken ze dat de zaak niet in de doofpot wordt gestopt. ,,We betreuren dit voorval en zijn een tuchtdossier opgestart tegen de politieman", zegt woordvoerster Sarah Frederickx. ,,Het is nog wachten op de resultaten daarvan, maar we willen benadrukken dat het geven van borstvoeding absoluut niet valt onder openbare zedenschennis. Het is de normaalste zaak van de wereld.”