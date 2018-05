Polo-rijders opgelet: gordel kan losschieten

Het risico dat de gordel los raakt, kan zich voor doen als je met de auto snel door bochten rijdt. ’s Werelds grootste autofabrikant roept daarom de inmiddels aan klanten afgeleverde Polo’s terug naar de garage.

Het probleem kwam aan het licht tijdens een test van een Fins autotijdschrift. Een van de achtergordels klikte bij het nemen van een snelle bocht los. Het Duitse autoconcern bracht vervolgens een internationale persverklaring naar buiten. Daarin staat onder meer dat Volkswagen al met autoriteiten in gesprek is over de laatste benodigde goedkeuringen voor de oplossing.

Hoeveel auto's de terugroepactie in totaal betreft is niet duidelijk. De problemen zouden alleen spelen in de nieuwe generatie Polo’s, die sinds oktober vorig jaar op de markt is. Eigenaren krijgen binnenkort een brief thuisgestuurd met de uitnodiging om bij de garage langs te gaan. Dan worden de gordels kosteloos voorzien van een vernieuwd gordelslot.

Imago

Autojournalist Niek Schenk noemt de terugroepactie ‘niet rampzalig’ voor het imago van Volkswagen, dat flinke deuken opliep vanwege de sjoemeldiesels. ,,Dit overkomt de beste fabrikanten. Er is steeds meer transparantie over terugroepacties. Dat heeft onder meer te maken met het voorkomen van claims.”