Pool rijdt met lekke band 30 over de A15 en laat spoor op wegdek achter in Hardinxveld

Iconische Volkswagen T1 Camperbus is terug, dankzij Playmobil

2 maart De Volkswagen T1 is een van de meest geliefde klassiekers aller tijden en wordt door fans vaak ingezet als foodtruck of kampeerauto. Playmobil heeft de oorspronkelijke kampeerbus op verbluffende wijze in het klein nagemaakt.