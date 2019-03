Populaire SUV blijkt dodelijk voor voetgangers

Het succes van SUV’s is een op zijn zachtst gezegd paradoxaal: ze zijn zwaarder, groter, hoger en duurder dan een sedan of hatchback en toch zijn ze populairder dan ooit. Sterker nog: ze zijn zelfs zo populair dat een op de drie nieuw verkochte auto's in Europa een SUV of SUV-achtige is, met stoere offroad-elementen, een hoge zitpositie en een vierkant front.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt echter dat daar ook een fors nadeel aan is verbonden. Voetgangers zouden bij een aanrijding door een auto twee tot drie keer meer kans lopen om gedood te worden wanneer het om een SUV gaat. In de Verenigde Staten zijn afgelopen jaar 6.227 voetgangers om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto.

SUV’s zijn volgens het rapport vaker betrokken bij een dodelijke aanrijding met een voetganger dan andere modellen. In de laatste vijf jaar nam het aantal dodelijke ongevallen met een SUV toe met 50 procent, terwijl dat bij kleinere auto’s 30 procent was.

,,Voetgangers lopen een hoger risico op overlijden of ernstig letsel wanneer ze door een SUV worden geraakt in vergelijking met een gewone auto”, zegt onderzoekster Jessica Cicchino. ,,SUV’s zijn hoger dan sedans, ze zijn stijver en hebben een hoekiger voorzijde in vergelijking met de meer aflopende voorkant van andere auto’s. Deze kenmerken van SUV’s leiden tot ernstiger verwondingen, met name aan de borst en het hoofd.”