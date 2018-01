Porsche Cayenne: Zoek de verschillen

De vernieuwingen zie je er niet meteen aan af, maar de Porsche Cayenne is er in veel opzichten op vooruitgegaan. Soms heeft een fabrikant gewoon niet het lef om een compleet nieuwe auto een ander gezicht te geven. Dat betekent goed nieuws voor iedereen die er al een heeft, want je rijdt niet meteen in een verouderd model. Maar het is toch ook teleurstellend.

Aan de achterkant blijkt dat de vormgevers zich wel degelijk mochten uitleven. De sierlijke achterlichten maken de nieuwe Cayenne goed herkenbaar. Binnenin valt op dat hij technisch een grote sprong maakt. Veel knoppen uit de vorige generatie zijn verdwenen en daarvoor in de plaats zijn er zwarte, glanzende panelen die als touchscreen werken, zelfs rondom de hendel van de automaat. Ook met het geavanceerde, handige infotainment gaat de Cayenne een reuzenstap vooruit. Alleen de gesproken aanwijzingen van de navigatie hebben niet het kwaliteitsniveau dat bij een auto van dit kaliber past. Ze klinken te kunstmatig en de zinnen lijken in stukjes geknipt.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Duur is de Cayenne wel. Al is zijn standaard uitrusting niet echt mager. Achttraps automaat, vierwielaandrijving: het hoort er allemaal bij. Maar voor digitale radio, rijstrookbewaking of verkeersbordherkenning moet worden bijbetaald. De zescilinder (testverbruik 1 op 7,8) gromt vervaarlijk, als je het gaspedaal flink intrapt en zo hoort het natuurlijk bij een Porsche. En hoewel dit de lichtst gemotoriseerde versie is, zijn de prestaties toch al indrukwekkend. Zijn uitdagende stuurkarakter en wegligging doen soms denken aan een 911. Maar deze SUV weegt dik 2.000 kg en dat voel je soms toch in het weggedrag terug. Teleurstellend dat de ingenieurs hem niet meer dan enkele tientallen kilo's lichter hebben gemaakt.

Hoewel het met zijn formaat niet altijd eenvoudig is om een parkeervak te vinden, blijkt de Cayenne nu nog iets ruimer dan voorheen. En dat maakt deze Porsche - in tegenstelling tot sommige andere modellen van het merk - uitstekend geschikt als gezinsauto.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

EINDCIJFER

8,0

PLUS

Rijdt als een echte sportauto. Lekker ruim. Mooie aandrijftechniek.

MIN

Manco's in uitrusting. Zwaargewicht. Gebrekkige navigatiestem.

CONCLUSIE

De nieuwe Cayenne rijdt als een echte Porsche en dat is knap, voor een SUV. Tegelijkertijd is hij erg duur en toch niet helemaal perfect.

EXTRA TESTNOTITIES

- De door ons geteste Cayenne is de ‘instapversie’. Standaard heeft die echter al 19 inch wielen, led-koplampen, automatische klimaatregeling in twee zones, navigatie, Apple Carplay en (draadloos) internet. Ook is er standaard een audiosysteem met 10 luidsprekers, waarbij het vermogen van 150 Watt wel wat mager is voor een auto van dit kaliber.

- De geteste versie heeft flink wat opties, zoals panorama-dak, led-matrix koplampen, achterasbesturing, stuurbekrachtiging plus, 21 inch wielen, zelfdimmende binnen- en buitenspiegels, zij-airbags achterin, Bose surround audiosysteem, adaptieve luchtvering, Dynamic Chassis Control Sport, 90 liter tank en stoelventilatie. Alles bij elkaar komt de totaalprijs van de geteste auto op – schrik niet - € 151.489.

- Merkwaardig is het dat voor digitale radio, rijstrookbewaking of verkeersbordherkenning in deze Porsche moet worden bijbetaald. Dat zijn opties die tegenwoordig al in een VW Polo of Ford Fiesta zitten en bij deze prijzen zouden die standaard moeten zijn.

- Lekker eigenwijs: terwijl andere merken kiezen voor een startknop, houdt Porsche vast aan een contactslot-achtige draaiknop, links van de stuurkolom op het dashboard.

- Indrukwekkend zijn de online kwaliteiten van deze Porsche. Zo kan je dankzij internetradio honderden radiostations, waar ook ter wereld, beluisteren.

- De nieuwe Cayenne deelt zijn technische basis met de Audi Q7 en Bentley Bentayga.