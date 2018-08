Porsche huisvest drie miljoen 'werknemers' in strooien woningen

Ze doen dat om precies te zijn op het terrein van de Porsche-fabriek in Leipzig, waar de Macan en de Panamera van de band lopen. Op het 132 hectare grote terrein plaatste Porsche vorig jaar 25 bijenkorven. De honing van die bijen was binnen enkele dagen uitverkocht en daarom plaatst Porsche er nu nog eens 25 korven bij, wat leidt tot een totale populatie van drie miljoen bijen.

Porsche kwam tot dit project doordat het aantal bijen op de hele wereld met alarmerende snelheid daalt. In Duitsland is dit een gevoelig onderwerp en wordt elk initiatief om nieuwe bijen te plaatsen in landelijke gebieden sterk aangemoedigd. Intussen hebben de 'Porsche-bijen' al meer dan 1,4 ton honing geproduceerd, die onder de naam 'Turbienchen' te koop worden aangeboden. De winst wordt geïnvesteerd in nieuwe bijenkorven.

Gerd Rupp, voorzitter van de raad van bestuur van de fabriek in Leipzig, benadrukt dat dit project meer dan een marketingstunt is: ,,Het gebrek aan bijen op ons platteland is vooral te wijten aan te weinig geschikte locaties waar ze rustig kunnen gedijen. Hier in Leipzig bieden 40 van onze 132 hectaren ideale omstandigheden voor hen. We zijn daarom blij dat we ons steentje kunnen bijdragen aan deze projecten die veel voor de mensheid betekenen.”