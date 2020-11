Porsche toont voor het eerst zijn ‘mislukte’ modellen

Volledig scherm Vision Turismo © Porsche

Als eerste zien we de Vision Turismo, die in productie zou gaan als Porsche 960. De auto moest rond 2016 het gat vullen in de line-up van Porsche tussen de gelimiteerde 918 Spyder hypercar en de snelste versie van de 911. Maar de proporties van een model, zoals deze 960 Vision Turismo, zouden alleen mogelijk zijn met een volledig elektrische aandrijflijn. De 960 zou uiteindelijk leiden tot de elektrische Porsche Taycan.

Volledig scherm Porsche Le Mans Living Legend. © Porsche

De Le Mans Living Legend is ontworpen om de Porsche 550 Coupé, de dichte variant van de 550 Spyder, te eren. Het prototype is een kleimodel op ware grootte en bevat diverse verwijzingen naar het verleden, zoals een gespleten achterruit en de tankdop in het midden van de motorkap. Porsche wilde er een V8-middenmotor in leggen, maar zover is het niet gekomen.

Volledig scherm Porsche 919 Street. © Porsche

De Porsche 919 Street uit 2017 is ook een kleimodel op ware grootte. De auto werd ontwikkeld op basis van de 919 Hybrid en diende om de opwindende rijbeleving van de LMP1-racer toegankelijk te maken voor amateurcoureurs. Onder de body gaat de koolstofvezel monocoque en de 900 pk sterke hybride-aandrijflijn van de Le Mans-winnaar schuil. De wielbasis en afmetingen zijn gelijk aan die van de raceauto.

Volledig scherm Porsche Vision Spyder. © Porsche

Met zijn puristische cockpit, de karakteristieke roosters boven de middenmotor, de rode details en de suggestieve staartvinnen, is de Porsche Vision Spyder (2019, model op ware grootte) een duidelijke verwijzing naar de Porsche 550 1500 RS Spyder uit 1954. Het studiemodel had als doel om de identiteit van Porsche verder door te ontwikkelen en tal van ideeën voor de toekomst uit te werken – zoals de ultramoderne rolbeugel.

Volledig scherm Porsche Renndienst © Porsche

De Porsche Vision ‘Renndienst’ (2018, op ware grootte) is een gezinsvriendelijk ruimteconcept voor zes personen. Het ontwerpteam creëerde een futuristische ‘space shuttle’ met sensationele proporties. Het studiemodel laat zien hoe de Porsche-identiteit in een nieuwe vorm kan worden gegoten, in een segment waarin het merk onbekend is. Het modulaire interieur is gericht op comfort. De bestuurder zit centraal, de volledig elektrische aandrijflijn is onder de vloer geplaatst. Zonder afbreuk te doen aan het Porsche-gevoel biedt deze constructie de inzittenden buitengewoon veel ruimte.

Volledig scherm Porsche 904 Living Legend © Porsche

Deze prachtige 904 Living Legend dateert uit 2013, toen het bedrijf een schaalmodel op ware grootte bouwde. De auto vormt een modern eerbetoon aan de 904 Carrera GTS uit de jaren zestig, zoals de naam al aangeeft. Het is eigenlijk een Volkswagen in vermomming. Als basis werd namelijk de ultrazuinige XL1 uit 2014 gebruikt, die in beperkte oplage werd gelanceerd. Onder de motorkap bevindt zich een tweecilinder motorfietsblok. De krachtbron is 200 pk sterk en draait 12.000 toeren.

Volledig scherm Porsche Vision Safari © Porsche

In de tweede helft van oktober werd op de Nürburgring een nogal mysterieus prototype van de Porsche 911 gespot met een ongewoon hoge rijhoogte. Het duurde niet lang voordat mensen speculeerden dat een Safari-achtige versie in de maak zou kunnen zijn als een moderne interpretatie van de 911 SC Safari. Nu blijkt dat Porsche al heel lang met dit idee speelt. De 911 Vision Safari werd ontwikkeld in 2012, maar Porsche wachtte tot nu met de onthulling van de auto. De kans bestaat dat er binnenkort alsnog een productieversie van wordt gemaakt.

