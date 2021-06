Porschedief in autoambulance aangehouden na achtervolging

De politie werd even voor 04.00 uur gewaarschuwd dat een Porsche zou worden gestolen in Brunssum. Binnen een paar minuten waren de agenten in de buurt van de Heufkestraat, vanwaar de autoambulance met de gestolen Porsche wegreed. De sportauto stond niet goed vastgesnoerd. Bij het wegrijden raakte de autoambulance een geparkeerde auto en tijdens de vlucht ramde hij verkeersborden. Tijdens de rit beschadigde de autoambulance ook meerdere politievoertuigen.