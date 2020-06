Presentator TopGear crasht met dure Lamborghini

Sinds Paddy McGuinness en Andrew Flintoff bij TopGear kwamen werken, zijn er al de nodige ongelukken gebeurd. Flintoff heeft bijvoorbeeld al een Subaru afgeschreven en een trike en nu heeft ook McGuinness een eerste klapper op zijn naam staan.

De presentator was bezig met het filmen van een item voor TopGear met in de hoofdrollen de Lamborghini Diablo, een Jaguar XJ220 en een Ferrari F40 in Noord-Yorkshire in Engeland. Volgens de verkeerspolitie van Lancashire gebeurde de crash bij het plaatsje Ribblehead op een nat wegdek.

(tekst gaat verder onder de foto’s)

Hoewel de exacte oorzaak van de crash onduidelijk blijft, laten afbeeldingen van het ongeval op sociale media de omvang van de schade zien. De Lamborghini is door een hek geschoten en heeft schade aan de voor- en achterkant en minstens aan een van de zijkanten. De kans is groot dat ook de onderkant beschadigd is.