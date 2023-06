Prijspakker: elektrische BYD Dolphin flink goedkoper dan concurrentie

Autotest Rijden met de snelste auto ter wereld: zo voelt 1900 pk op de A13

De snelste auto ter wereld is 1914 pk sterk én volledig elektrisch. Met zijn vier motoren verbrak de 2 miljoen euro kostende auto onlangs op één dag 23 snelheidsrecords. Een daarvan is een sprint van 0 tot 100 kilometer per uur in 1,82 seconden.