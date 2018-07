Proef met zonnefolie op de vangrail

Langs de provinciale weg bij Heerhugowaard is een proef gestart met zonnefolie op de vangrail. Een jaar lang moet blijken wat de folie aan stroom oplevert en hoe die zich houdt in wisselende weersomstandigheden.

‘Lengte aan vangrail hebben we genoeg’, zo vertelde Robert Bezemer van TNO tegen aan website De Ingenieur. In ons land zo’n 7000 km, dus daar valt in theorie heel wat zonne-energie te winnen. Er ligt immers al een stevige structuur – de vangrail – en die is heel vaak vrij van de schaduw van bomen.

Om te zien hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat is nu een proef gestart op een stuk van 72 m vangrail langs de provinciale weg N194 bij Heerhugowaard. Gebruik van vaste zonnepanelen tussen de vangrail is dan ook uitgesloten. ‘Die zouden de vangrail veel te stijf maken.’ Vandaar het idee om folie te gebruiken, inclusief een constructie waar die folie op is te bevestigen. ‘Dat zijn boxen van kunststof geworden die flexibel genoeg zijn om de functie van de vangrail intact te laten’. De folie zit geplakt op een bol aflopende box die flexibel genoeg is voor de vangrail. ‘Dat is gunstig voor de zoninval, voorkomt dat er regenwater op blijft staan en zorgt ook dat vuil er gemakkelijk af kan spoelen.’