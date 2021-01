Proefrit aan huis nu tóch verboden

Tanken in Duitsland plots prijzig: CO2-hef­fing maakt rondje naar de pomp over de grens duurder

12:19 Wie over de grens in Duitsland wil tanken, moet dieper in de buidel tasten. Brandstof in Duitsland is met ingang van 1 januari duurder geworden, doordat de Duitse overheid een CO2-heffing op benzine, diesel, gas en stookolie heeft ingevoerd.