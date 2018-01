Racelegende en uitvinder van de Champagnedouche overleden

Amerikaanse coureur Dan Gurney was niet alleen winnaar van 48 races, ook ontwikkelde hij de gurney – een aerodynamische flap onder de F1-auto – en was hij de eerste ter wereld die op het winnaarspodium met champagne spoot. Hij bezorgde Porsche tevens zijn eerste F1-overwinning. Gurney overleed vandaag op 86-jarige leeftijd in Californië, nadat bij een longontsteking complicaties waren opgetreden.

Volledig scherm Dan Gurney begint een traditie: champagne spuiten op het podium na een gewonnen race © NOS

Nürburgring, de kwalificatie voor de Duitse Grand Prix, 3 augustus 1962. Het is de dag waarop Dan Gurney zijn eigen legende schrijft in een Porsche 804 F1-auto, wanneer blijkt dat zijn pole-winnende ronde voor de Duitse Grand Prix met 8:47.20 een ongelofelijke acht seconden sneller is dan die van het voorgaande jaar.

Champagnedouche

Het is niet het enige hoogtepunt in zijn racecarrière, want Gurney was ook katalysator van een aantal veranderingen in de racerij. Wanneer waar ook ter wereld een autorace wordt gewonnen, eindigt de race namelijk steevast met een ritueel waarmee hij ooit begon. “Toen ik in 1967 de 24 Uren van Le Mans won, was ik zo extatisch, dat ik tijdens de prijsuitreiking op het idee kwam om de champagnefles die ik had gewonnen leeg te spuiten op het podium.” Op dat moment van grote vreugde bedacht hij de champagne shower, die nu nog altijd het slotstuk vormt van vele races wereldwijd.

48 overwinningen

Gurney werd geboren op Long Island in 1931 en won achtenveertig van de 303 door hem gereden races, waaronder zeven overwinningen in Formule 1-wagens. In 1962 won hij de Franse Grand Prix in Rouen in een achtcilinder Porsche 804 – de enige overwinning van Porsche als fabrikant in het Formule 1 World Championship. Hij reed voor het team in 1961 en 1962 en was dankbaar voor het team: “Pas in die Porsche leerde ik echt rijden – vooral omdat ze me auto’s gaven die niet constant kapot gingen.”

Gurney flap

Porsche werd een belangrijke constante in het persoonlijke leven van Gurney: hij trouwde met de secretaresse van Porsche-racedirecteur Huschke von Hanstein. Gurney en zijn vrouw Evi zijn al meer dan vijftig jaar samen. Dat is meer dan een halve eeuw waarin hij keer op keer heeft bewezen een briljante coureur te zijn. Bovendien is hij de uitvinder van de zogenaamde gurney flap, de verticale elementen bij een achtervleugel die voor minder weerstand zorgen. Dan Gurney is er ook de oorzaak van dat er een vreemde bobbel in het dak van een Ford gt40 zit. Hij was namelijk te groot voor de auto en paste niet met helm in de wagen, waarop de monteurs maar een uitsparing maakten bovenin de deur.

Allrounder