Radiateur-vrouw die van klif stortte toont foto’s van zwaarbeschadigde Jeep

Angela Hernandez's beproeving begon rond de middag op 6 juli, toen ze zuidwaarts door Big Sur reed en er plotseling een dier op de weg sprong. Ze week uit en raakte in een slip, waarna ze zo’n 75 meter naar beneden stortte. Hernandez (23) werd al snel als vermist opgegeven in het gebied rond Big Sur, maar zware mist had de zoekactiviteiten bemoeilijkt. Ze werd uiteindelijk gevonden door een stel dat langs de kust wandelde op zoek naar een visplek.

Ze had een hersenbloeding, een ingeklapte long, gescheurde bloedvaten in beide ogen, vier gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen. Ook was ze ernstig verbrand door de zon. Ze schrijft dat ze zich van de crash alleen herinnert dat ze wakker werd in haar auto en voelde hoe het water van de Stille Oceaan tegen haar knieën klotste. Ze gebruikte een multitool om het raam in te slaan, sprong in het water en zwom naar de kust, waar ze prompt bewusteloos raakte.

In de dagen daarna gebruikte ze een stuk slang van de radiateur van haar Jeep om dauwwater te verzamelen dat van stukken mos afdroop. Ze kroop bijna iedere dag een stuk naar boven naar een vlak stuk van waaruit de auto’s zag rijden. ,,Ik had het gevoel dat als ik maar luid genoeg kon schreeuwen, iemand me kon horen of zien. Dat is alles wat nodig had om terug te kunnen keren naar mijn familie, slechts één persoon die me opmerkte. Ik bleef daarom zo lang mogelijk op die plek, meestal totdat de zon ondraaglijk werd en daarna ging ik weer naar beneden, naar het strand.”

Toen ze na een week werd gered, bevond de wagen zich gedeeltelijk in het water van de Stille Oceaan, zo maakten de autoriteiten bekend. De verdwijning van de automobiliste kreeg veel media-aandacht omdat haar voertuig op 6 juli voor het laatst was gesignaleerd op bewakingsbeelden van een tankstation bij Carmel. Dat was zo'n 80 kilometer ten noorden van de plek bij Highway 1 waar de wandelaars het wrak ontdekten. ,,Automobilisten bezwijken meestal aan de klap van het neerstorten of sterven een verdrinkingsdood in zee, maar deze mevrouw had het geluk om beide te overleven", zei politieagent John Thornburg.