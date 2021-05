Radicaal-linkse groep claimt aanslag op stroomkabels naar bouwterrein Tesla-fabriek Duitsland

Een Duits politieteam gespecialiseerd in de bestrijding van politiek gemotiveerde misdaad onderzoekt een brand in hoogspanningsstroomkabels naar Tesla’s in aanbouw zijnde ‘gigafabriek’ bij Berlijn. De eerste bevindingen wijzen op brandstichting. Op een links-extremistische site is een bericht verschenen waarin de aanslag wordt opgeëist, meldt de omroep RBB (Berlin-Brandenburg).

De kabelbrand brak omstreeks 02.50 uur uit op zo'n 500 meter van het bouwterrein van Tesla's eerste Europese autofabriek bij Grünheide, aan de zuidoostrand van Berlijn. Het vuur werd ontdekt doordat ook zo’n drie vierkante meter van het omliggende bosperceel in brand stond. Het is er gortdroog door drie warme zomers op rij en nauwelijks regen.

Uit de eerste bevindingen is gebleken dat de zes bovengrondse, armdikke stroomkabels van buitenaf zijn beschadigd, meldt de politie van de deelstaat Brandenburg. Ze gaat volgens de publieke omroep RBB (Berlin-Brandenburg) uit van een doelgerichte aanslag waarbij een vuurversneller is gebruikt en sluit een politiek motief niet uit. Speurders van de deelstaatrecherche krijgen bij hun onderzoek daarom bijstand van collega's van de staatsveiligheid.

Die laatsten houden zich bezig met de bestrijding van politiek gemotiveerde misdaad en onderzoeken de echtheid van het bericht op een radicaal-linkse site waarin de aanslag wordt opgeëist. ‘Tesla is niet groen, noch ecologisch of sociaal’, schrijft de ‘vulkaangroep’ op indymedia.org. De groep claimt de stroomtoevoer naar de bouwplaats te hebben onderbroken door het in brand steken van de zes hoogspanningskabels.

Of de stroomtoevoer daadwerkelijk onderbroken was, is onduidelijk. Volgens de RBB was de stroomtoevoer tussen de centrale in Erkner en het bouwterrein enige tijd onderbroken. Een bouwvakker op het terrein verklaarde tegenover lokale media dat er een korte stroomstoring was, waarna de noodvoorziening in werking zou zijn getreden. Tesla noch de politie hebben dat bevestigd. Hoewel de stroomkabels door de brand zijn beschadigd, eentje zelfs ernstig, werken ze nog steeds.

Omstreden

De komst van de fabriek voor elektrische auto’s is omstreden vanwege zijn ligging naast een waterwingebied. Tesla’s fabriek voor elektrische auto's verrijst op een 300 hectare grote kavel in een bos- en merengebied zo’n 30 kilometer ten zuidoosten van Berlijn. Beide deelstaten zijn blij met de komst van Elon Musks Europese paradepaardje dat tussen de 9000 en 12.000 banen zal scheppen in een regio waar veel bedrijven na de val van de Muur moesten sluiten.

Een kleine groep omwonenden vreest vooral voor een watertekort. Tesla schat 372.000 liter water per uur te verbruiken bij de maximale productie van 500.000 auto’s per jaar. Volgens topman Elon Musk is het geschatte waterverbruik gebaseerd op ‘een mogelijke, uitzonderlijke piek’ en ligt het normale verbruik veel lager.



De tegenstanders vrezen ook files en CO 2 -uitstoot. Dit door de auto’s van Tesla-medewerkers, de zeshonderd vrachtwagens die de fabriek dagelijks bevoorraden voor de productie van de Tesla-types 3 en Y én de zes goederentreinen met geproduceerde elektrische auto’s die driemaal daags vertrekken.



Tesla heeft op dit moment twee andere ‘gigafabrieken’, één in de VS en één in Sjanghai, China. De autoproductie in de gigafabriek bij Berlijn zou in juli 2020 beginnen maar staat nu gepland voor eind dit jaar. Oorzaak zijn vertragingen bij de bouw, onder andere door kort gedingen van natuurbeschermingsgroeperingen.

