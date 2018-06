Rechtszaak moet uitwijzen wie eigenaar is van de duurste auto ter wereld

De auto werd volgens Auto55.be in 2014 verkocht door Patrick, de zoon van Pierre Badinon. Hij deed dat twee jaar na de dood van zijn vader en streek een recordbedrag op. Een rijke Taiwanees die in New York woont betaalde 34 miljoen euro voor de Ferrari tijdens een veiling en daarmee is het de duurste auto die ooit officieel werd geveild. Patrick is van mening dat de auto van hem is. Hij zegt dat de auto hem bij leven door z’n vader cadeau is gedaan. Het inschrijvingsbewijs staat bovendien op zijn naam.