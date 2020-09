Recordbedrag voor Bugatti van oude Belgische koning

Corona-uit­braak jaagt verkoop snorfiet­sen flink aan

3 september De verkoop van snorfietsen is de laatste maanden flink gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat komt doordat consumenten vanwege de uitbraak van het coronavirus zoeken naar een alternatief voor het openbaar vervoer, melden brancheorganisaties Bovag, RAI Vereniging en RDC. Tot en met augustus van dit jaar zijn al meer snorfietsen verkocht dan in heel 2019.