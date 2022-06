Recordbedrag voor miniatuurvrachtwagen

Een veilinghuis in Duitsland heeft een vrachtwagen met oplegger een recordbedrag opgeleverd. Het gaat om een model van de firma Wiking in een schaal van 1:90. Bieders dreven de prijs ruim boven de geschatte waarde van 3000 euro.

Na een biedersstrijd van drie minuten tussen verschillende live bieders bleven er volgens veilinghuis Saure uit Keulen twee bieders over. Een verzamelaar uit West-Duitsland ging uiteindelijk met het kleinood naar huis voor 15.000 euro. Dat is bijna 3000 euro meer dan er in december 2020 werd betaald voor een Thyssen-tankwagen. Inclusief veilingkosten betaalde de nieuwe eigenaar zelfs 18.373,50 euro voor de modeltruck.

De truck kostte nieuw 2,50 D-mark

De truck is nauwelijks groter dan een nietmachine, maar toch heel bijzonder in de ogen van verzamelaars. Volgens de beschrijving zijn de lak en de stickers met het opschrift ‘Berlin-Buer’ bijna 100 procent intact. Volgens Carsten Saure van het gelijknamige veilinghuis hebben modellen uit de eerste productiejaren de afgelopen jaren een enorme waardestijging doorgemaakt. De vrachtwagen stamt uit 1949 en werd destijds verkocht voor 2,50 Duitse mark.

Volledig scherm De mini-truck bestaat uit drie simpele delen. © Veilinghuis Saure

De vorige recordhouder, de tankwagen uit Thyssen, was nooit te koop en het aantal stuks is onbekend, maar is zeer klein. Veilingmeester Saure schat dat Wiking een paar honderd reclamemodellen voor Thyssen heeft geproduceerd. De gelede vrachtwagen werd destijds uitsluitend cadeau gedaan aan kinderen en lag nooit in de winkel. Het model werd in december 2019 verkocht voor 10.100 euro.

Volledig scherm De tankwagen uit Thyssen © Veilinghuis Saure

Op vrijwel elke veiling komt het ongeveer een keer of twaalf voor dat verzamelaars 1000 euro of meer betalen voor een Wiking-model op schaal 1:87. ,,Maar dan moeten het wel extreem zeldzame kleurvarianten, reclamemodellen of voertuigen uit de begintijd zijn", aldus veilingmeester Saure. In de VS zijn het vooral de zeldzame modellen van Hot Wheels die veel geld opleveren.

