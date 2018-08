Renault Clio (2012-heden): praktische stadsauto

Aankoopadvies Renault Clio 2012 - heden (IV)

• De motoren zijn zeer betrouwbaar. Het enige echt bekende kritiekpunt is de ladingssensor. Als deze brandt, geeft de boordcomputer aan dat de auto niet meer start. Een nieuwe sensor van een paar euro verhelpt het probleem.

• De verbruikscijfers (NEDC) zijn absoluut niet betrouwbaar. Afwijkingen van 20 tot 40 procent zijn eerder regel dan uitzondering.

• Ook de sensoren voor de ABS kunnen kuren vertonen. Dit betekent niet dat het ABS niet meer werkt (hoewel dat wel wordt weergegeven), maar dat de sensor vervuild of beschadigd is en vervangen moet worden.

• Hetzelfde probleem geldt voor de sensoren voor de bandenspanning. Ook hierbij is vervanging de beste remedie.

• De bobines kunnen een storing geven en niet goed werken. Dit is te herkennen aan een onregelmatige loop. Vervanging is eenvoudig en kost zo’n 70 euro inclusief montage.

• De airconditioning moet geregeld worden bijgevuld met koudemiddel, minimaal één keer per twee jaar.

• In tegenstelling tot wat men van een Franse auto verwacht, is de Clio vrij straf geveerd. Mocht je dit niet al te prettig vinden, vermijd dan exemplaren met grote lichtmetalen velgen en de sportieve uitvoeringen zoals de Dynamique, GT-Line en Renault Sport.

• De Clio heeft een vrij onoverzichtelijke neus. Tel daarbij op dat de auto vaak gebruikt wordt in stedelijke omgevingen en kleine schades (parkeerschade, velgschade) kunnen het resultaat zijn.

• Nog meer sensorproblemen zijn te vinden bij de accu. Deze kan de geest geven, waardoor de auto niet wil starten. Alleen de sensor loskoppelen zorgt ervoor dat je in elk geval de auto weer kunt starten.

• Bij alle modellen tussen 2012 en 2015 is er een terugroepactie geweest in verband met het functioneren van de ruitenwissers. Controleer of de Clio in kwestie deze ook gehad heeft.

Aanbod en prijzen

De Renault Clio IV is een enorm populaire auto. Niet alleen voor Renault, maar in het algemeen. De auto staat steevast in de top 10 op lijsten van best verkochte auto’s in vele Europese landen, dus ook Nederland, waar er al meer dan 75.000 exemplaren van de vierde generatie rondrijden. Ook het aanbod aan occasions is groot.

Bijna 700 exemplaren zijn uitgerust met een dieselmotor. De 1.5 dCi voldeed destijds aan de scherpe emissie-eisen om in aanmerking te komen voor een laag bijtellingspercentage. De 120 pk sterke TCe benzinemotor is altijd uitgerust met een automaat, evenals de R.S. Alle andere Clio’s hebben een handbak.

De goedkoopste Clio IV vind je voor zo’n 6.500 euro. Dat zijn diesels met een kilometerstand van zo’n 180.000 km op de klok. De duurste Clio’s IV zitten rond de 35.000 euro. Dat zijn hele jonge R.S. modellen in de zeldzame RS18 uitvoering met nauwelijks kilometers achter de rug.

Profiel

De Renault Clio IV kwam in 2012 op de markt. De auto is ontworpen onder leiding van de Nederlander Laurens van den Acker. De designkenmerken van de Clio vonden later ook hun weg naar de Mégane IV, Talisman, Espace V en Twingo. De Clio was een van de eerste auto’s in zijn klasse waarbij er geen keuze was uit een drie- of vijfdeurs versie. Alle Clio Berlines (de hatchback) hebben de beschikking over vijf deuren. Wel is er een afwijkende carrosserie in de vorm van de Clio Estate. Het is een van de weinige esthetisch geslaagde stationwagons in zijn klasse.

De Clio IV was leverbaar met diverse benzine- en dieselmotoren: variërend tussen de 90 en 120 pk. De liefhebber van sportieve auto’s kon kiezen voor de Clio R.S.. In tegenstelling tot zijn voorganger was deze nu niet alleen vijfdeurs, maar ook voorzien van een automatische transmissie met dubbele koppeling, plus een motor voorzien van turbo. Met 200 pk (sommige uitvoeringen zelfs 220!) valt er op het gebied van prestaties weinig te klagen.

De Clio IV is in vergelijking met zijn voorganger een stuk volwassener. Qua betrouwbaarheid heeft Renault, in samenwerking met alliantiepartner Nissan, de auto naar een veel hoger plan weten te tillen.

Het is een cliché, maar er is een Clio voor iedereen. De Clio R.S. modellen zie je geregeld rijden op de circuits van Nederland en Duitsland. Wie de R.S. net te veel van het goede is, kan kiezen voor een GT. De Initiale Paris is waanzinnig luxe en voor de zuinige Nederlander is er een eenvoudige Authentique.