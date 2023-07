Renault Clio: nog één facelift voor de Renault 5 komt

AutotestHét grote nadeel van de huidige Renault Clio is dat je nauwelijks ziet dat het een nieuw model is. Na drie jaar is het daarom tijd voor een ingrijpende facelift, die de Clio ineens een stuk zelfverzekerder laat smoelen. Precies wat hij nodig had, voordat volgend jaar de langverwachte elektrische Renault 5 vliegen af komt vangen.

Vanuit Frankrijk wordt kwistig gestrooid met aperitiefjes voor de nieuwe elektrische Renault 5, die volgend jaar eindelijk in productie gaat. We zagen kleurrijke conceptcars en zelfs een potig prototype met Alpine-emblemen. Het is allemaal veelbelovend wat ons voor ogen wordt gehouden. Het nieuwe Vijfje is dan ook een belangrijke auto. Met zijn volledig elektrische aandrijflijn komt hij in de plaats van de Zoe, en vormt hét wapen tegen het arsenaal nieuwe compacte EV’s dat zo’n 25.000 euro moet gaan kosten. Maar de R5 staat niet alleen: in 2025 blaast het Franse merk namelijk óók de klassieke Renault 4 nieuw elektrisch leven in.

Nieuwe Clio: halvering van de verkopen

Door alle aandacht voor de nieuwe R5, leefde de vrees dat Renault met zijn traditionele succesnummers als de Clio en Captur wel een beetje klaar was. Maar niets blijkt minder waar: sinds 1991 werden meer dan 6 miljoen Clio’s verkocht, en wat Renault betreft komt daar nog een aanzienlijk aantal bij. In Nederland kan de compacte hatchback wel een verkoopboost gebruiken: sinds het huidige model op de markt verscheen, halveerden de jaarlijkse verkopen. Aan de kwaliteiten van de Clio heeft dat nooit gelegen. Voor een aantrekkelijke prijs biedt de auto een complete standaarduitrusting en met zijn bagageruimte van 391 liter kan hij zelfs gerekend worden tot de ruimste en meest veelzijdige auto’s in zijn segment.

Volledig scherm Renault Clio © Renault

‘Nouvelle vague’

Waar het bij de Clio aan ontbrak? Een eigen gezicht. Vergeleken met het vorige model was dat niet onderscheidend genoeg, bij de eerste oogopslag herkende je de auto alleen aan de J-vormige dagrijverlichting in de voorbumper. Renault achtte de tijd rijp voor een facelift, en gaf de gemoderniseerde Clio met name van voren een stuk frissere uitstraling. Je verwart ‘m niet meer met de vorige Clio. Onder leiding van onze landgenoot Laurens van den Acker verwerkten de ontwerpers de nieuwe ‘nouvelle vague’-vormtaal van Renault in het bestaande Clio-design, met een indrukwekkende grille en scherp gesneden lijnen. Door de staande, pijlvormige dagrijlampen zal een enkeling opmerken dat de Clio nu wel wat wegheeft van de Peugeot 308.

Volledig scherm Renault Clio © Renault

Houtvezels voor stoffering

Vanbinnen hoefde niet veel veranderd te worden. In de Techno-uitvoering gebruikt Renault nu een bekledingsstof die deels is vervaardigd met houtvezels uit duurzaam beheerde bossen. Voor echt leer is geen ruimte meer. Net als de Austral en de nieuwe Espace, is van de vernieuwde Clio nu ook een sportief uitgevoerde Esprit Alpine – in de geest van het Franse sportwagenmerk. Je krijgt een handzaam sportstuurtje, gordels met een streepje Bleu de France, aluminium pedalen, Alpine-logo’s op de rugleuning en – heel subtiel – de Franse driekleur op de schouderstukken van de kuipstoelen. In de Esprit Alpine is de bekleding, waarmee ook een groot deel van het dashboard is overtrokken, voor 60 procent gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Je herkent de Clio Esprit Alpine vanbuiten aan de grijze luchtgeleider in de voorbumper en de 17-inch lichtmetalen wielen met blauwe naafkappen.

Sportief én comfortabel

Als vanouds wordt de vernieuwde Clio in Nederland aangeboden in twee motorvarianten: de TCe 90 en de E-Tech Full Hybrid 145. Er is bewust voor gekozen om de versie met LPG niet in Nederland te gaan verkopen. ,,LPG blijft in Nederland voorbehouden aan Dacia,” legt een woordvoerder van de Nederlandse Renault- en Dacia-importeur uit. Wij reden een lange route met de hybride-Clio in de uitvoering Esprit Alpine. Ondanks de sportieve uitstraling, ervaren wij de Clio vooral als een heel comfortabele auto. Een slecht wegdek wordt door het onderstel soepel verwerkt, de besturing is licht en mooi vloeiend en rijgeluiden treden nooit op de voorgrond. Met zijn 17-inch wielen gaat de Clio een snelle bocht echter niet uit de weg.

Volledig scherm Renault Clio © Renault

Complexe versnellingsbak

De hybride-aandrijflijn van de Clio bestaat uit een viercilinder zonder turbo, in combinatie met een startgenerator (mild hybrid) en een 205 Nm sterke elektromotor. Deze is geïntegreerd in de automatische versnellingsbak. Voor een laag verbruik wordt zo vaak als de stroomvoorraad toelaat volledig elektrisch gereden. Op papier resulteert dat in een gemiddelde van 4,2 liter benzine op 100 kilometer – 1 op 23,8. Laat dat in de praktijk nou eens rond de 1 op 20 liggen. Dat is nog altijd keurig.

Clio E-Tech Full Hybrid 145

De automaat is een complex stukje techniek. Hij heeft zelf vier versnellingen vooruit, maar voor de elektromotor zijn nog twee afzonderlijke versnellingen gecreëerd. Dat levert soms wat merkwaardige geluiden vanuit de motorruimte op. De benzinemotor heeft namelijk de taak om de batterij bij te laden en lijkt soms een beetje tussen verschillende toerengebieden te zweven. De samenwerking tussen de viercilinder, startgenerator en elektromotor verloopt overigens uiterst soepel en schokvrij.

Volledig scherm Renault Clio © Renault

De Clio E-Tech Full Hybrid 145 heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke motorvariant. Tot dusverre koos ongeveer 25 procent van alle Clio-kopers voor deze hybride. Voor de Clio E-Tech Full Hybrid 145 Esprit Alpine geeft Renault alvast een prijs op: € 30.120. Gelet op de rijke uitrusting van de auto een uiterst schappelijk bedrag. Wat de overige versies gaan kosten, maakt Renault op korte termijn bekend.