Renault Espace keert terug, als SUV

De nieuwe Espace is 14 cm korter dan de vorige generatie. Vooral de zitplek op de tweede rij is verbeterd, met meer dan 32 centimeter ruimte op kniehoogte. Van die zitrij zijn de rugleuningen ook tot 31 graden schuin te zetten, wat tot een comfortabeler zit leidt. Op de derde rij is de zitplek krapper, maar wordt nog altijd 12,8 centimeter ruimte op kniehoogte geboden.

De stoelen op de tweede rij kunnen over 22 cm worden verschoven en omgeklapt, voor extra bagageruimte. Met de tweede zitrij in de voorste stand en de derde rij in de vloer opgeborgen, biedt de vijfpersoons indeling 777 liter bagageruimte. Alle passagiers beschikken over USB-C-aansluitingen. Het optionele panoramadak is 1,33 meter lang en 84 cm breed. Dankzij een speciale coating is er geen verduisteringsgordijn nodig om de hitte en verblinding van de scherpe zon tegen te gaan.