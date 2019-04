Renault Scénic (2009 - 2016): ruim en veelzijdig

Aankoopadvies Renault Scénic (JZ, 2009 - 2016)

• Deze generatie was veel betrouwbaarder dan de voorgaande Scénic. Dat model werd enorm geplaagd door elektronische problemen. Desondanks is het zaak om alle elektronische voorzieningen uit te testen of ze deugdelijk functioneren

• De Scénic heeft enkele losse items die nog weleens in de schuur belanden. Check daarom of alle stoelen, het afdek-scherm en de deksels voor de afvalbakjes aanwezig zijn.

• De grand Scénic is een grote familie-auto met een vrij groot raamoppervlak, waardoor de airco in warme omstandigheden hard moet werken. Controleer altijd of de airconditioning het doet. Als deze slechts matig koude lucht uitblaast, dan moet het koudemiddel bijgevuld worden. Is er absoluut geen koude lucht, dan is waarschijnlijk de thermostaat defect.

• De handrem wordt bij de meeste Scénics elektronisch bediend, in plaats van een hendel. Deze wil nog weleens dienst weigeren. De auto in zijn versnelling zetten is een tijdelijke oplossing, want het kan bij APK een afkeur betekenen.

• De Scénic is een relatief grote en zware auto met een groot frontaal oppervlak. Met name de kleine turbomotoren moeten erg hard werken om de gang erin te houden. Ze zullen daardoor veel meer verbruiken dan dat de fabrikant heeft opgegeven.

• Bij de 1.2 benzinemotor is het mogelijk dat het rempedaal intrappen erg moeizaam gaat, vanwege het wegvallen van de rembekrachtiging. Hier is een terugroepactie voor geweest.

• De diesel-versies zijn voorzien van een EGR-klep die nog weleens vol kon lopen. Zeker als er veel kleine afstanden mee zijn gereden, raakt deze verstopt. Een paar keer goed doorrijden op de snelweg is een uitstekende manier om de boel schoon ‘te blazen’.

Aanbod en prijzen

Op dit moment staan er enkele honderden exemplaren van deze generatie Scénic op AutoTrack.nl. De reguliere Scénic is iets beter vertegenwoordigd dan de Grand Scénic. Een X-Mod-uitvoering is zelfzaam. Exemplaren die zijn voorzien van een automatische transmissie zijn in de minderheid, bij de meeste Scénics moet er zelf geschakeld worden. Verreweg de meeste Scénics hebben een benzinemotor onder de kap. Een enkel exemplaar heeft LPG-installatie; bij de overige moet er diesel worden getankt.

De goedkoopste exemplaren van de deze generatie Scénic vind je al vanaf zo’n vijf mille. Dat zijn zeer sober uitgeruste Scénics met een relatief kleine motor en enorm veel kilometers. Meer dan 200.000 km is eerder regel dan uitzondering. De duurste exemplaren zijn te vinden voor net iets minder dan 20.000 euro. Dit zijn zeer jonge exemplaren met zeer weinig kilometers. Zonder uitzondering zijn ze ook erg luxe uitgevoerd. Wel opvallend is dat het niet zozeer de dikste motoren betreft. De 1.6 diesel en 1.2 benzine zijn goed vertegenwoordigd bij de duurste Scénics van deze generatie.

Profiel

Met de eerste Scénic deed Renault een gouden zet. Het begrip Midi-MPV was compleet nieuw en sloeg direct aan. Met de tweede generatie pakte Renault het grootser aan. De auto was in technologisch opzicht zeer vooruitstrevend. Helaas ging dat ten koste van de betrouwbaarheid. Met de derde generatie Scénic zette Renault dat grotendeels recht. De auto was veel beter gebouwd en kende veel minder kinderziektes.

De auto kwam in 2009 op de markt in twee varianten: een Scénic en Grand Scénic. De Grand Scenic heeft een grotere wielbasis (2,77 meter in plaats van 2,70 meter) en is een stuk langer (4,56 meter in plaats van 4,34 meter). Door die extra lengte is het mogelijk om zeven personen kwijt te kunnen in de Grand Scénic, de gewone Scénic is altijd een vijfzitter.

De Scénic was leverbaar met een beperkt aantal motoren. De instap benzinemotor was de 1.6 viercilinder met 115 pk. Een stap daarboven stond de 1.2 TCe, deze had 400cc minder slagvolume, maar wist met behulp van een turbo meer vermogen op te wekken: 130 pk. Deze motor moest de oude 2.0 viercilinder eigenlijk vervangen. Dat gebeurde niet, speciaal voor de versie met automaat werd de 2.0 nog geleverd.

Qua karakter past de dieselmotor veel beter bij de Scénic en Grand Scénic. Er kon gekozen worden tussen een 1.5 dCi (110 pk), 1.9 dCi (130 pk) of een 2.0 dCi (160 pk). Alleen de 1.5 dCi kon gecombineerd worden met een automaat, de rest had een handgeschakelde zesbak.

In 2012 werd de Scénic gefacelift. Het uiterlijk werd strakgetrokken en het interieur werd voorzien van fraaiere materialen. De 1.6 benzine kwam te vervallen, nu was er keuze uit een 115 pk sterke variant van de bekende TCe motor. De 160 pk diesel kwam ook te vervallen. De 2.0 benzinemotor was inmiddels stokoud, maar bleef nog even in het gamma, wederom in combinatie met de automaat. In 2013 werden er meer technische wijzigingen uitgevoerd, waaronder een nieuw type automaat. In 2015 mag de oude 2.0 met pensioen. Een jaar later staat de nieuwe generatie Scénic in de showroom. Deze auto houdt het midden tussen een crossover en MPV.