Renault Twingo Electric: leuk zolang je in de stad blijft

De Twingo Electric heeft een nieuw maar klein accupakket van 22 kWh. De eerste Renault Zoe had ook 22 kWh en die is intussen zeven jaar oud. Sindsdien is de Zoe twee keer vernieuwd en werd zijn accupakket opgerekt tot 41 kWh en vorig jaar zelfs tot 52 kWh. Het is nu de bestverkochte elektrische auto van Europa. Toch vindt Renault een batterij van 22 kWh voldoende voor de Twingo Electric. Die zorgt voor een officiële actieradius van 190 kilometer en dat zou genoeg moeten zijn voor in en rond de stad.

Voor de eerste kennismaking heeft Renault een aantal testauto’s van Parijs naar Amsterdam laten komen. Als een Parisien die te laat is voor een baguetteproeverij scheuren we langs de Zuidas. Ons stroomverbruik bedraagt 11 kWh/100 km, wat neerkomt op een bereik van 200 kilometer. Dat klopt dus. We zijn benieuwd hoe ver we komen op de snelweg en we draaien de A2 en de A9 op. Na een 100 km/u-rondje rondom onze hoofdstad klokken we een gemiddeld stroomverbruik van 13,3 kWh/100 km. Dat is best zuinig. Overdag op de snelweg kom je met een volle accu dus ongeveer 165 kilometer ver. De elektrische Twingo kan ook 130 km/u rijden, maar dan is de batterij zo leeg.

Snel opladen bij gewone laadpalen

Met een bereik van 165 kilometer moet je er niet aan denken om van Amsterdam naar Parijs te rijden. Tot overmaat van ramp kan de Twingo Electric niet snelladen langs de kant van de snelweg. Hij kan wel een ander trucje dat weinig andere elektrische auto’s beheersen: zijn boordlader trekt het maximale laadvermogen uit openbare laadpunten die in woonwijken en bij winkelcentra en hotels staan. Op die manier kun je op een heleboel plekken inpluggen en duurt het opladen van de auto niet de hele nacht, maar slechts een paar uur.

De elektrische Twingo komt dus het verst in de stad en hij laadt het snelst in de stad. Je weet zelf of dat aansluit bij jouw autogebruik. Wil je veel op de snelweg rijden, dan moet je verder kijken. Wat ons betreft is de rol van tweede auto of als bedrijfsvoertuig voor zorgmedewerkers hem op het lijf geschreven. In de stad rijdt-ie ook het lekkerst.

Net als de benzineversie heeft de Twingo Electric een achterin geplaatste motor, achterwielaandrijving en een kleine draaicirkel. Die kleine draaicirkel is te danken aan de ver uitslaande voorwielen, waardoor je in krappe parkeergarages minder hoeft te steken dan je gewend bent. Die wendbaarheid is heerlijk. Aandrijving op de achterwielen zorgt ervoor dat je als het ware wordt geduwd (in plaats van naar voren getrokken) en vooral bij elektrische auto’s is dat een prettig gevoel. Bovendien vangt het onderstel dreunen van putdeksels en tramrails volwassen op.

Wanneer je het stroompedaal indrukt, heeft de elektromotor een moment nodig om zich schrap te zetten, maar dan gaat de Twingo Electric ervandoor. De sprint van 0 naar 50 km/u is zo voorbij. Dat is vooral leuk bij stoplichten met meerdere rijbanen, waar je iedereen eruit rijdt. We genoten er vooral van toen we een enorme Dodge Ram pick-up met luid blubberende V8 te snel af waren. Kortom, in de elektrische Twingo zoef je gemakkelijk door het verkeer. Dat is vermakelijk.

Harde stoel en géén one-pedal driving

Rijden in de Twingo Electric is niet alleen maar sprintjes en lange neuzen trekken, hij heeft ook nadelen. Je zit op een hoge en harde stoel met een stuur dat je niet naar je toe kunt trekken. Zodoende is het voor lange mensen lastig om een goede zitpositie te vinden. De besturing zelf is overdreven licht. In de stad ben je daar niet zo mee bezig, maar op de snelweg is het hard werken om de auto op koers te houden. Bij 100 km/u hoor je bovendien veel windgeruis in de cabine. Was nou maar in de stad gebleven.

Uiteraard wint de auto remenergie terug als je het stroompedaal laat opkomen. De kracht waarmee dit gaat, regel je met de keuzehendel tussen de voorstoelen. Er zijn drie remstanden om uit te kiezen, maar zelfs in B3 (Brake 3) heb je regelmatig het rempedaal nodig.

Verheug je niet op aanschafsubsidie

De grootste handicap van de Twingo Electric is misschien wel zijn timing. De auto staat in november bij de dealer en dan is de particuliere subsidiekraan voor 2020 dichtgedraaid. Op 4 januari zet de overheid die weer open, maar we weten nu al dat het budget voor 2021 dan al grotendeels of volledig is vergeven. Renault komt in november met een private lease-aanbieding van 299 euro per maand, maar ook daarbij geldt: verheug je niet op subsidie.

De goedkoopste elektrische Twingo van 20.590 euro heeft niet eens een radio. De uitvoering die je wilt hebben, is de Intens van 23.490 euro. Dan krijg je het 7-inch touchscreen met navigatiesysteem dat met groene en rode lampjes op de landkaart laat zien of een laadpaal vrij is of niet. Ook is zijn exterieur versierd met 15-inch lichtmetalen wielen, blauwe accenten en speelse strepen. Het interieur doet wel heel plastic aan, maar daar ontkom je bij een stadsauto niet aan. Ook niet als-ie een klein vermogen kost.

Dan maar een tweedehands elektrische auto?

Wat is het alternatief? Op dit moment is de subsidiepot voor tweedehands EV’s (2000 euro) nog niet leeg, dus dat biedt mogelijkheden. De elektrische Smart Forfour is net zo wendbaar en makkelijk op te laden als de Twingo Electric, alleen is zijn accupakket nog kleiner (17,6 kWh). Doordat-ie al wat langer op de markt is, kun je voor 15 mille instappen. Een tweedehands Renault Zoe is natuurlijk ook een optie. Daarbij moet je er wel op letten of de auto een huur- of een koopaccu heeft. Met de komst van de allernieuwste Zoe met 52 kWh, zijn de versies met 41 kWh heel betaalbaar geworden. Voor de duidelijkheid: bij de Twingo hoef je geen accuhuur te betalen.

