Renault vernieuwt de Mégane: nu ook als plug-in hybride

De Mégane E-Tech Plug-in is de allereerste hybride van de Franse bestseller. Een 1,6 liter viercilinder benzinemotor is daarin gekoppeld aan twee elektromotoren en een multi-mode transmissie zonder koppeling. Deze aandrijflijn genereert een vermogen van 118 kW (160 pk). De elektromotoren worden gevoed door een 9,8 kWh-batterij (400 volt) waarmee in stadsverkeer een volledig elektrische actieradius mogelijk is tot 65 kilometer. In de gecombineerde WLTP-cyclus kan de E-Tech Plug-in maximaal 50 kilometer elektrisch rijden. De topsnelheid in elektrische modus bedraagt 135 km/u. De hybride aandrijflijn is eerst alleen in de stationwagon (Estate) leverbaar, maar komt later ook in hatchback beschikbaar.