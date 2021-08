Rianne (43) werd verliefd op haar trouwauto en kreeg ‘m als verrassing van haar man

De liefde voor een oude Fiat 500 zit diep. Rianne: ,,Ik denk dat ik tien was toen ik onderaan de Plantageweg in Alblassserdam een gele Fiat 500 zag staan. Elke keer dat ik de auto passeerde dacht ik: O, wat is dat toch een geweldig ding!’’ Een ding was haar al snel duidelijk: de bruiloft moest en zou in een Fiat 500 zijn.