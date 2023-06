Rij-ei met koelkastdeur ‘scheurt’ straks ook door Nederland

fotoreportage Amerikanen zijn dol op de ‘Nederland­se’ VW-bus

De Volkswagen-bus, die in 1947 werd bedacht door de Nederlander Ben Pon, is ook in de Verenigde Staten uitgegroeid tot een icoon. Honderden Amerikanen verzamelden zich afgelopen weekend in de Californische badplaats Huntington Beach om te vieren dat de elektrische nazaat van de VW-bus, de ID.Buzz, nu ook in de VS op de markt wordt gebracht.