Rij-instructeur stuurt ‘tikkie’ van 2 euro, tal van rijscholen vragen brandstoftoeslag

Rijschool Olav Fijen in Enschede heeft 21 wagens op de weg. Hij heeft al becijferd dat hij onder de huidige omstandigheden dit jaar met zijn diesels zo’n 70.000 euro aan brandstof extra kwijt is, als het zo door blijft gaan. Maar hij heeft de prijs nog niet verhoogd. „Ik wacht voorlopig de ontwikkelingen af. Het kabinet gaat de accijnzen aanpassen, per 1 april. De prijzen lijken op dit moment ook niet verder te stijgen. In april kijk ik wel verder”, zegt Fijen. „Ik kan nu de lessen wel met 2 euro verhogen of zo. Maar wat als straks de brandstofprijzen weer dalen? Dan moet je ook je prijs weer naar beneden aanpassen.”