Rijden met stadslicht mag wél

Per vliegende auto over Amsterdam? In deze nieuwe ‘experience’ kan het

16:02 Kunnen wij over een paar jaar echt over Amsterdam scheren in een vliegende auto? Niemand weet het nu nog zeker, maar dat beeld spreekt bij veel mensen tot de verbeelding. Om de mogelijkheden te onderzoeken opent de Nederlandse Volkswagen-importeur Pon een nieuw ‘ervaringscentrum’ in de hoofdstad, waar bezoekers kunnen leren over fietsen, auto’s en andere soorten mobiliteit van de toekomst.