Ritje naar sinterklaasfeest eindigt in deceptie: auto met kinderen erin ondersteboven in berm

Het gezelschap was rond 14.30 uur onderweg naar een sinterklaasfeest. Maar op de Groenendaallaan in Tiel, ter hoogte van voetbalclub TSV Theole, ging het mis. In een bocht raakte de auto een stoeprand, waarna het voertuig ondersteboven in een berm belandde. Daarbij werd ook een lantaarnpaal omvergereden.