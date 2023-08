Robottaxi vast in nat beton en andere ramt brandweerauto: firma moet vloot halveren

Een zelfrijdende robottaxi van de firma Cruise is in de Amerikaanse stad San Francisco in botsing gekomen met een brandweerwagen. De robot reed door groen, maar raakte de brandweerauto die onderweg was naar een spoedgeval.

De enige passagier in het zelfrijdende voertuig is volgens de politie met niet-levensbedreigende verwondingen naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht. In de brandweerauto raakte niemand gewond, maar het ongeval is koren op de molen voor het brandweerkorps, dat al langere tijd een hekel heeft aan de autonome taxi's.

Gestrand door overbelast mobiel netwerk

En niet geheel ten onrechte, want General Motors-dochter Cruise haalde de afgelopen tijd meerdere malen de krantenkoppen. Tijdens een muziekfestival blokkeerden verschillende voertuigen een straat vanwege een overbelast mobiele netwerk waardoor de auto's spontaan stopten. Ook kwam een auto tijdens wegwerkzaamheden vast te zitten in nat beton omdat de software naar verluidt geen onderscheid kon maken tussen een normaal wegdek en nat beton - en toen volgde het ongeval met de brandweerauto.

‘Zorgwekkende incidenten’

Het California Department of Transportation (DMV) gaat nu onderzoek doen naar ‘recente zorgwekkende incidenten’ waarbij de robottaxi's betrokken waren. Tot het onderzoek is afgerond moet het bedrijf zijn actieve wagenpark per direct met de helft inkrimpen. ,,De DMV behoudt zich het recht voor om de vergunningen voor de voertuigen op te schorten of in te trekken na het onderzoek", zo luidt een verklaring.

Toestemming pas week geleden gegeven

Cruise stuurt voorlopig dus maximaal vijftig robottaxi’s overdag de weg op en ’s nachts maximaal honderdvijftig. Dat is al heel snel erg slecht nieuws voor het bedrijf, want pas iets meer dan een week geleden kregen autonome taxi's toestemming om 24 uur per dag betaalde taxidiensten aan te bieden met zelfrijdende auto’s.

‘Moeite met voorspellen van route’

Volgens Cruise werd de brandweerwagen onmiddellijk als zodanig herkend door de robottaxi, maar op dit kruispunt zouden naderende voertuigen pas heel laat in beeld komen vanwege een bocht. Ook had de software van de autonome taxi problemen met het voorspellen van de route van de brandweerauto omdat deze kort op een baan reed voor recht doorgaand verkeer zodat deze om een andere auto heen kon rijden.

Zelfrijdende taxi’s kwamen de afgelopen dagen ook al negatief in het nieuws omdat hun berijders naar verluidt regelmatig seks hebben in de auto’s.