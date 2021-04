Roekeloze wegpiraat die vier stervende agenten lachend filmde nu al vrij, nabestaanden boos om straf

10 maanden celEen 42-jarige hypotheekadviseur die door de rechter ‘de meest gehate man van Australië’ is genoemd, moet tien maanden de gevangenis in voor het filmen en vernederen van politieagenten die na een aanrijding om het leven kwamen. De in opspraak geraakte Richard Pusey komt mogelijk binnenkort al op vrije voeten, omdat hij al ruim driehonderd dagen in voorarrest heeft gezeten. Nabestaanden en politieagenten reageren teleurgesteld op het vonnis.

De 42-jarige Richard Pusey werd in april vorig jaar op een snelweg bij Melbourne in zijn Porsche aangehouden voor te hard rijden. De vier agenten die zich rond zijn auto op de vluchtstrook bevonden, werden tijdens de controle doodgereden door een vrachtwagenchauffeur.

Pusey, die op het moment van de gebeurtenissen onder invloed van mdma en cannabis was, zag zijn kans schoon en ging ervandoor. Maar niet nadat hij enkele foto’s en filmpjes van de stervende agenten had gemaakt. Pusey liep naar een van hen toe en zei: ,,Daar ga je dan. Geweldig, echt geweldig. Ik wilde alleen maar naar huis gaan om mijn sushi te eten en nu heb je mijn auto verneukt. Ik denk dat iedereen uit de weg is geruimd. Ik denk dat ik maar een Uber pak en naar huis ga.”

‘Waardeloos persoon’

Onderzoek wees uit dat Pusey ruim drie minuten lang de agenten heeft staan filmen. Zij vochten op dat moment voor hun leven. De Australiër zoomde in op bepaalde lichaamsdelen en maakte tegelijkertijd denigrerende opmerkingen. Dat hij de agenten vernederde en niet hielp in de laatste seconden van hun leven, leidde tot grote verontwaardiging in het land. Bij aanvang van het strafproces omschreef de rechter Pusey als ‘de meest gehate man van Australië’, als gevolg van de woede die de zaak opwekte in de media.

,,Ieder van ons zal op een dag onze sterfelijkheid onder ogen zien. Als Pusey’s dag aanbreekt, hoop ik dat hij met dezelfde kilheid en ongevoeligheid te maken krijgt die hij mijn leden gaf toen ze hun dood onder ogen zagen”, brieste voorzitter Wayne Gatt van de Australische politiebond buiten de rechtbank. Gatt omschreef Pusey als ‘een waardeloos persoon die geen enkele menselijke eigenschap heeft.’

‘Harteloos en schandelijk’

De verdachte kampt volgens de rechter met diverse geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder een complexe persoonlijkheidsstoornis. Dat zou zijn gedrag mogelijk kunnen verklaren, maar volgens de rechter mag dat absoluut geen excuus zijn voor zijn daden. ,,Dit was harteloos, wreed en schandelijk”, citeert BBC uit het vonnis. Pusey legde een bekentenis af en vertelde zich te schamen voor de gemaakte video’s. Hij zei dat hij vaker beledigende taal uitslaat, omdat hij ‘meestal zegt wat in zijn hoofd opkomt.’

Zijn advocaat wees in een eerdere zitting op de mentale gezondheid van Pusey en het trauma als gevolg van de crash. ,,In de gruwelijkste omstandigheden heeft zich een botsing voorgedaan”, zei raadsman Vincent Peters. ,,Hij was er getuige van. Het gebeurde recht voor hem. Het ene moment praat hij vriendelijk met vier politieagenten. Het volgende moment zijn ze weg”, zei hij.

Nabestaanden teleurgesteld

Door de botsing kwamen de agenten Lynette Taylor (60), Kevin King (50), Glen Humphris (32) en Joshua Prestney (28) om het leven. Niet eerder stierven er in de Australische staat Victoria vier agenten in één klap. Nabestaanden en collega’s waren teleurgesteld over het vonnis. Stuart Schulze, echtgenoot van een van de overleden agenten, voelt ‘ondraaglijke pijn’ als hij zich herinnert hoe zijn vrouw in de laatste momenten van haar leven is behandeld. ,,Het is moeilijk te begrijpen dat de rechtbank niet snapt dat als er bewijs van buitensporig gedrag wordt voorgelegd, het haar plicht is om de juiste strafmaat vast te stellen.”

De familie van Pusey ‘walgde’ van het gedrag van de verdachte, ‘is gebroken’ en betuigt medeleven aan de nabestaanden van de vier agenten ‘die zo tragisch om het leven kwamen’. ,,We zijn enorm geschokt en we schamen ons erg voor wat er tijdens het ongeval en daarna is gebeurd.”

Trucker

De vrachtwagenchauffeur die het dodelijke ongeluk veroorzaakte, is twee weken geleden veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf. De 48-jarige Mohinder Singh was onder invloed van drugs en onderweg naar een drugsdeal toen hij de dienders doodreed.

