‘Roettax’: 225 euro extra wegenbelasting voor oudere diesels vanaf 1 januari

Dat schrijft de Rijksoverheid op haar website. Oudere dieselauto’s stoten vervuilende fijnstof uit. De overheid maakt het met de nieuwe fijnstoftoeslag naar eigen zeggen financieel interessanter om een schonere auto te kopen. Dat doet ze de door de houderschapsbelasting voor dit soort auto's vijftien procent per jaar duurder te maken.



Fijnstof, oftewel roetpartikels, zijn kleine deeltjes die vrijkomen bij de verbranding in verbrandingsmotoren. Ze zijn slecht voor het klimaat en de gezondheid. Veel fijnstof wordt uitgestoten in het verkeer, vooral door oudere diesels.



De toeslag, die volgens de overheid ook wel bekendstaat als de ‘roettax’, geldt voor auto’s en bestelwagens die op diesel rijden. Het gaat uitsluitend om oudere diesels die geen fabrieksroetfilter hebben en die meer dan vijf milligram fijnstof per kilometer uitstoten. Voor een gemiddelde auto die op diesel rijdt en tussen de 1350 en 1450 kilo weegt, kost dat 225 euro per jaar.



De regeling gaat ook gelden ook voor (bestel-)auto's die meer dan tien milligram per kilowattuur (kWh) fijnstof uitstoten. Het voorstel hierover moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Op de website van de RDW staat hoeveel fijnstof auto's uitstoten per kilometer of per kWh.