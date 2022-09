Ronald (56) heeft 3 Alfa’s en knapt ze eigenhandig op: ‘Heerlijk afreageren in de schuur na een drukke dag’

MIJN BLIK EN IK Geert kocht een Alfa die klaar was voor de sloop, maar maakte er een rallyauto van: ‘Elk boutje zat los’

Deze rubriek heet ‘Mijn Blik En Ik’, maar Geert van der Hoef (46) nam die naam wel heel letterlijk. Een barrel is alles wat er van zijn Alfa over was toen hij ‘m in 2012 kocht. Maar hij wilde graag een auto volledig restaureren. Nou, dat heeft hij geweten. Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto.

26 augustus