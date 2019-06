Run op laatste auto's met sterke benzinemotor leidt tot prijsstijgingen

Steeds meer autokopers lijken zich te realiseren dat het over is met dikke verbrandingsmotoren, wat volgens het Duitse blad Focus leidt tot sterk stijgende prijzen daarvan. Terwijl het aanbod van auto's met sterke dieselmotoren overweldigend is, zijn benzinevarianten dungezaaid. Door de vele rijverboden in stadscentra is de liefde voor grote diesels over, maar dat geldt niet voor de benzinemotor.