Russen maken gouden versie van Tesla

En nu is het de Tesla Model S die niet aan de goudkoorts van Caviar ontkomt. Volgens het bedrijf gaat het om de nieuwe, extra krachtige en snelle Model S Plaid+ versie. De auto is rijkelijk behangen met 24 karaat goud. De wielen, de voorbumper, zelfs de grille is met een stevige laag goud bedekt.

De prijs gaat waarschijnlijk richting de 300.000 euro en er worden 99 exemplaren van deze auto gemaakt, om het exclusief te houden. Caviar is allerminst bescheiden in zijn reclametekst: ,,We zijn ervan overtuigd dat deze combinatie van hoogwaardige technologie en luxe materialen precies is wat u nodig heeft. Het is niet zomaar een auto. Het is de essentie van verfijning, luxe en zelfvertrouwen. Durf je met zo’n beest door de hoofdstraten van de stad te rijden? Wees voorzichtig, je kunt de mensen om je heen verblinden met je pracht.‘’