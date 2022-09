's Werelds meest gestroomlijnde auto komt uit Nederland

Lightyear mikte voor hun met vijf vierkante meter aan zonnepanelen behangen zonnewagen naar eigen zeggen op een Cw-waarde (weerstandscoëfficiënt) van 0,19, maar de uiteindelijke luchtweerstand bleek in de praktijk zelfs een stuk lager. Na een reeks uitgebreide tests in een windtunnel in Stuttgart als onderdeel van de WLTP-homologatieprocedure, stopte de meter voor de luchtweerstandcoëfficiënt bij slechts 0,175.

Exponentiële toename luchtweerstand

Een gladde carrosserie is bij elektrische auto’s zeer belangrijk. De luchtweerstand neemt namelijk exponentieel toe bij hoge snelheden. Dan is de aerodynamica verantwoordelijk voor ongeveer 60 procent van het totale energieverbruik. Een zeer lage luchtweerstandscoëfficiënt was daarom essentieel voor Lightyear, dat een voertuig op de markt wil brengen dat zeer energiezuinig is.

Mercedes EQXX

De bevestiging komt twee maanden voordat de Lightyear 0 in productie gaat en daarmee zeilt de zonnewagen uit Nederland scherp aan de wind. Immers: Mercedes-Benz onthulde onlangs een zeer modern prototype met een luchtweerstand van 0,17. Die auto, met de naam EQXX is echter een studiemodel en dus niet te koop. De Lightyear 0 is wél te bestellen.

Betaalbaarder model

De in Helmond ontwikkelde en gebouwde auto heeft niet alleen een lage luchtweerstand, maar beschikt ook over vijf vierkante meter aan zonnepanelen op het dak, waarmee de auto permanent bijlaadt. Dat leidt tot een theoretische actieradius van maximaal 800 kilometer. De auto kost 250.000 euro exclusief btw, maar Lightyear is van plan om tegen in 2024 of 2025 een veel betaalbaarder model te lanceren, met een prijs van ongeveer 30.000 euro.

