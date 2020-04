Samenscholing in auto's verboden in Gelderland-Midden

Samenscholingen in personenauto's zijn van nu af aan verboden in de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Dat heeft voorzitter Ahmed Marcouch van de veiligheidsregio vrijdagmiddag afgekondigd. ,,Er was sprake van een grijs gebied en ik heb daarom besloten deze samenscholing expliciet in de noodverordening op te nemen", aldus Marcouch.

De ervaring van de afgelopen week leert dat sommige mensen proberen onder een boete voor samenscholing in de openbare ruimte uit te komen door samen in een auto te gaan zitten. ,,In een auto zitten ze binnen anderhalve meter van elkaar en dat is dus strafbaar. In principe maakt deze maatregel het ook mogelijk dat we auto's met meer personen staande kunnen houden en de inzittenden kunnen beboeten", zegt Marcouch.

Steile Tuin

Eerder maakte Marcouch al bekend dat hij de toegang tot de Steile Tuin in Park Sonsbeek en de Onderkade van de Rijnkade wilde beperken. Van de tuin zijn alleen de twee in- en uitgangen aan de bovenzijde open. De Onderkade is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

Natuurgebieden Ede

Een andere maatregel is het sluiten van de parkeerplaatsen van de natuurgebieden in Ede tussen ruwweg De Langenberg en Planken Wambuis. ,,We calculeren in dat het sluiten van parkeerplaatsen in de provincie Utrecht een waterbedeffect hebben. Om te voorkomen dat het te vol wordt in de Edese natuurgebieden heb ik besloten dat deze alleen voor voetgangers en fietsers toegankelijk zijn.”

Posbank