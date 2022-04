Schaarste e-bikes blijft: ‘Voel me soms een ijsboer die in juli geen ijs meer heeft’

Hij had een vooruitziende blik: in 2020, een week na de eerste lockdown, begon Wilco van der Hoorn ‘volle bak’ fietsen te kopen. Van der Hoorn, samen met zijn broer Armando eigenaar van Balk Rijwielen in Nieuw-Vennep, nam daarmee een ondernemersrisico, dat uiteindelijk goed uitpakte: zijn fietsen gingen de afgelopen twee jaar als warme broodjes over de toonbank. En het houdt maar niet op, zegt Van der Hoorn. ,,Vooral in het sportieve segment, dus racefietsen en mountainbikes, is het heel lastig om aan nieuwe fietsen te komen.’’