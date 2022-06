Schattig elektrisch ‘rij-ei’ trekt al 30.000 kopers

De Zwitserse microcar is een auto die is ontwikkeld in de geest van de BMW Isetta uit de jaren 60. Net als deze historische microcar heeft ook de Microlino een voordeur en afmetingen die 'm zeer geschikt maken voor krappe Europese steden. De elektrische vierwieler biedt plaats aan twee personen en heeft een kofferruimte van 230 liter, wat indrukwekkend is voor een ‘stadsvlo’.

Het compacte EV, die ook naar Nederland komt, heeft een elektromotor van 12,5 kW waarmee een topsnelheid van 90 kilometer per uur mogelijk is. Er worden drie batterijen aangeboden, van 6, 10,5 en 14 kWh. Die zijn goed voor een actieradius van respectievelijk 95, 175 en 230 kilometer.

Bij de introductie in Zwitserland is echter alleen de 10,5 kW-versie beschikbaar. Zwitserse klanten kunnen de microcar nu al bestellen. Ze moeten 500 Zwitserse frank aanbetalen nadat ze de Microlino hebben geconfigureerd. Kopers buiten Zwitserland kunnen de Microlino configureren zonder aanbetaling. Zodra hun land is goedgekeurd voor levering, krijgen ze een uitnodiging om aan te betalen.

De prijs in Zwitserland begint bij 14.990 Zwitserse frank voor de Urban-uitvoering. In de rest van Europa is de prijs hetzelfde, maar dan in euro’s. De prijzen van de 2,43 meter lange Microlino lopen op tot 16.390 euro voor de Dolce-uitvoering, 18.650 euro voor de Competition en tot 20.990 euro voor de Pioneer Series. Zelf de Microlino configureren kan hier.

