Scheuren door verkeersdrempel: ‘Mijn huis is er niet veel beter aan toe dan huizen met aardbevingsschade’

met tien tips Opruim­coach Diana: ‘Er zijn mensen die een nieuwe schaar kopen omdat dat sneller gaat dan de schaar in hun huis vinden’

Elke tijd heeft zo zijn beroepen. Kolenboeren, letterzetters en lantaarnopstekers, ze zijn opgeslokt door ‘de vooruitgang’. En de consumptie- en welvaartsmaatschappij creëert ook nieuwe beroepen. Opruimcoach bijvoorbeeld. Als in de liefde tegenpolen elkaar aantrekken, dan zou Diana met een chaotische verzamelaar in de zevende hemel zijn, want zij ordent het leven van mensen.

3 oktober