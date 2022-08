Schreeuwend tekort aan buschauffeurs, collega’s uit Oost-Europa springen bij

Primeur met trajectcon­tro­le bij wegwerk A12 Utrecht levert 5264 boetes op (in één maand)

Meer dan vijfduizend boetes in een maand. De unieke trajectcontrole die op de A12 de snelheid in de gaten houdt rond wegwerk aan de Galecopperbrug in Utrecht draait op volle toeren. ,,Deze primeur is voor herhaling vatbaar.”

13 augustus